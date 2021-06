Ex-participantes do MasterChef Júnior estão na 8ª temporada do MasterChef

Em gravação, a oitava temporada do MasterChef Brasil estreia em 6 de julho, agora com Helena Rizzo como nova jurada. A competição culinária volta ao formato original, e não repetirá o modelo de competição que foi usado na temporada mais recente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-participantes do MasterChef Júnior, que teve única edição na Band, em 2015, Daphne Sonnenschein e Eduardo Prado, hoje com 19 anos, voltam à competição, agora com idade para duelar com os adultos.

