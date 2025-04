Ex-noiva de Post Malone entra com processo para ter guarda total da filha com cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucos meses após se separarem, Post Malone e a ex-noiva começam uma batalha na Justiça pela guarda da filha de dois anos.

Hee Sung "Jamie" Park, ex-noiva do cantor de "Congratulations", entrou com um pedido na Justiça de Los Angeles para que tenha guarda total da criança. Ela também solicitou que Post apenas tenha direito a visitas.

De acordo com o site TMZ, Park afirmou nos documentos que a filha está morando com ela desde a separação, que teria ocorrido em novembro de 2024, mas teria afirmado estar disposta a chegar a um acordo de custódia legal com o cantor.

A ex-noiva do artista também pede que ele arque com honorários advocatícios.

Desde o início do ano, o artista vem sendo visto com frequência em encontros e jantares românticos com Christy Lee, estudante de Nova York.