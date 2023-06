Ex-autor da Record nega ter sofrido pressão para virar evangélico

A ação diz que, um dia após a publicação, Pellegrini recebeu uma ligação de Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo e líder do núcleo de dramaturgia da emissora. No telefonema, ela teria dito que ele não escreveria mais a novela "Reis", para a qual ele já havia sido escalado.

Camilo Pellegrini, que escreveu a novela "Gênesis", é um dos roteiristas que entraram na Justiça contra a emissora. Consta no processo que ele foi demitido em 2021 após ter feito uma publicação nas redes sociais divulgando um curso sobre religiões com matriz africana ministrado por um amigo.

"Eu saí da emissora por vontade própria. Pedi a rescisão amigável do meu contrato, no que fui prontamente atendido, e deixei a novela Gênesis (onde meu nome nem aparece nos créditos por pedido meu)", escreveu nas redes sociais Boechat, que escreveu novelas como "Luz do Sol", "Amor e Intrigas" e "Os Mutantes". "Não conheço a realidade de outros profissionais, mas esse tipo de preconceito eu não vivi."

