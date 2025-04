Esposa de Gene Hackman pesquisou sobre sintomas gripais antes de morrer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Esposa de Gene Hackman, Betsy Arakawa pesquisou sobre sintomas de gripe e covid-19 antes dos dois morrerem.

Mulher do ator buscou repetidamente na internet sobre os sintomas das doenças. Os registros foram divulgados pelas autoridades nesta terça-feira, segundo o The New York Times.

Os policiais expuseram o que Betsy Arakawa pesquisou em seus últimos dias de vida. De acordo com os registros, ela pesquisou "A Covid pode causar tontura?" e "Gripe e sangramentos nasais" em 10 de fevereiro. No dia seguinte, ela cancelou uma sessão com a massagista e pediu cilindros de oxigênio.

O casal foi encontrado morto em 26 de fevereiro. Eles estavam em sua casa em Santa Fé, no Novo México, nos Estados Unidos. Fotos da cena, imagens de câmeras corporais dos policiais e entrevistas com testemunhas indicam como foram os últimos dias dos dois.

Betsy Arakawa morreu primeiro em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os investigadores determinaram 11 de fevereiro como a data da morte.

Gene Hackman morreu uma semana depois da esposa. A causa da morte foi determinada como doença cardiovascular, tendo Alzheimer como agravante. Segundo o legista, ele tinha pressão alta e já tinha um histórico de infartos.