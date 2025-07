Especial sobre Ozzy Osbourne será exibido no canal pago A&E

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em homenagem a Ozzy Osbourne, morto na última terça-feira (22), o canal A&E vai exibir um especial sobre o artista.

A minissérie "As Nove Vidas de Ozzy Osbourne", narrada em primeira pessoa pelo artista, vai ao ar na sexta-feira (25), às 20h15 e no domingo (27) às 22h.

Dividido em nove capítulos, o especial explora como Ozzy se reinventou em vários momentos: "Pobreza e Prisão", "O Nascimento do Heavy Metal", "Drogas, Morte e Divórcio", "Diário de um Louco", "Casamento e Caos", "O Pecado Definitivo", "Chega de turnê", "Papai sabe tudo" e "Aposentadoria".

A série documental apresenta entrevistas exclusivas com Ozzy enquanto traça sua história: desde a infância pobre em Birmingham até seu tempo na prisão; sua ligação inicial com a música e como os Beatles mudaram sua vida; seu nome como vocalista e líder do Black Sabbath; a separação, a morte do pai e a expulsão da banda; sua carreira solo de sucesso; seus problemas com drogas e álcool e sua vida como astro de reality show.

Ozzy, aos 72 anos, reflete sobre detalhes íntimos de seus sucessos e fracassos. "Você sabe quando eu vou me aposentar? Quando eu ouvir colocarem os pregos no meu caixão. E, mesmo assim, farei um bis mais tarde, porque eu sou o príncipe das trevas", diz Ozzy.

O especial tem amplo material de arquivo, entrevistas com Sharon Osbourne e os filhos Aimee, Kelly e Jack Osbourne. Há ainda entrevistas com membros do Black Sabbath, o guitarrista Tony Iommi, o baixista Geezer Buttler e o baterista Bill Ward; além de amigos e colegas músicos, como o produtor Rick Rubin, Ice-T, Rob Zombie, Jonathan Davis e Post Malone.