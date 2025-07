Erro de continuidade em 'And Just Like That...' confunde fãs e viraliza nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A série "And Just Like That..", derivada do sucesso "Sex and the City" pela HBO Max, voltou a movimentar as redes sociais após um erro de continuidade envolvendo a personagem Lisa Todd Wexley. No episódio mais recente da terceira temporada, a documentarista, interpretada por Nicole Ari Parker, revela a morte de seu pai e organiza um funeral -cena que emocionou muitos espectadores. No entanto, fãs atentos logo perceberam uma inconsistência na narrativa.

Na primeira temporada, Lisa já havia comentado com Charlotte que seu pai havia falecido no ano anterior, em um momento de empatia com Carrie, após a morte de Big. Mesmo assim, o personagem do pai da protagonista foi introduzido na segunda temporada e, agora, novamente tem sua morte abordada na trama, o que gerou confusão e discussão sobre a cronologia da história.

Usuários de plataformas como TikTok e X (antigo Twitter) compartilharam vídeos comparando os trechos contraditórios e fizeram comentários bem-humorados sobre o "retorno" do pai de Lisa. Alguns fãs chegaram a levantar teorias para justificar a inconsistência, sugerindo que poderia se tratar de duas figuras paternas diferentes -um pai biológico e um padrasto, por exemplo-, mas a série ainda não trouxe explicações nesse sentido.

Fãs relembraram erros semelhantes envolvendo outros personagens e destacaram como pequenos detalhes podem escapar aos roteiristas, mas dificilmente passam despercebidos pelo olhar atento do público fiel. Até o momento, os responsáveis pela produção não se pronunciaram sobre o erro. Resta saber se a inconsistência será abordada ou corrigida em episódios futuros. Enquanto isso, os fãs seguem atentos -prontos para notar cada detalhe e manter o debate aceso nas redes sociais.