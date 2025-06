Entenda por que Cleo voltou a ser Cleo Pires depois de oito anos

Antônio Carlos Pires (1927-2005), que começou sua carreira como humorista na rádio, migrou para a televisão no começo dos anos 1950. Ele ficou conhecido principalmente como o Joselino Barbacena da "Escolinha do Professor Raimundo".

Cleo chegou a corrigir um repórter da RedeTV! que a chamou de "Cleo Pires" durante uma entrevista no Carnaval deste ano. "É só Cleo", disse após ter sido introduzida com o sobrenome. A cena viralizou nas redes sociais.

Ela, então, explicou o que ocorreu. "Eu sonhei com meu avô, Antônio Carlos Pires, que era ator também", disse. "Ele escrevia Pires na areia. E eu via. Enquanto isso, ele ia falando: 'É a sua ancestralidade. Você tem que carregar a sua ancestralidade'."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após oito anos assinando apenas com o primeiro nome, Cleo Pires resolveu voltar a usar o sobrenome materno. A atriz e cantora, filha de Gloria Pires e de Fábio Jr., contou que a nova mudança teve a ver com um sonho que teve com o avô materno, Antônio Carlos Pires.

