Entenda por que Bruce Willis vive separado da família após diagnóstico





SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, rebateu as críticas que recebeu após dizer em uma entrevista que ele está morando em uma casa separada dela e das filhas. O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal há dois anos.

Emma publicou um vídeo nas redes sociais para explicar a decisão. "Com muita frequência, cuidadores são julgados de forma rápida e injusta por aqueles que não viveram essa jornada", escreveu ela na legenda.

"Compartilhar abertamente pode convidar opiniões, mas o mais importante é criar conexão e validação para aqueles que realmente estão navegando pelas realidades do cuidado todos os dias", disse Emma Heming

No vídeo,

Emma disse que a entrevista gerou "opiniões muito altas e barulhentas". "A verdade é que as opiniões são tão aleatórias. Mas se eles não têm a experiência, eles não recebem uma resposta e definitivamente não recebem um voto."

Emma falou das críticas que os cuidadores enfrentam. "É isso que os cuidadores enfrentam: julgamento e críticas dos outros", comentou. Ela também disse que o programa "fez um trabalho belíssimo de amplificar a conscientização sobre a demência frontotemporal."

Na entrevista ao especial da ABC News, "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey ", a modelo explicou que a iniciativa foi tomada para que o ator recebesse os devidos cuidados 24 horas por dia.