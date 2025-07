Em meio a rumores de separação, Katy Perry chora no palco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Katy Perry ficou emotiva durante o show de encerramento de sua turnê na Austrália, na última segunda-feira (30).

Foi o primeiro show da artista após a imprensa internacional afirmar que ela está separada de Orlando Bloom. O casal não se pronunciou oficialmente, mas sites como TMZ e People teriam confirmado a informação com fontes próximas.

Rumores de crise no casamento da cantora e do ator já vêm circulando há algum tempo. Katy, 40, e Orlando, 48, se conheceram no Globo de Ouro de 2016. Eles tiveram um hiato no relacionamento em 2017, mas reataram e ficaram noivos em 2019.

O casamento, porém, precisou ser adiado por causa da pandemia de Covid-19. No ano seguinte, nasceu a única filha do casal, Daisy.

A crise no relacionamento teria começado com a viagem espacial da cantora, segundo o Daily Mail. Em abril deste ano, Katy passou onze minutos a bordo do foguete de Jeff Bezos, dono da Amazon e segundo homem mais rico do mundo.

Orlando Bloom teria chamado o evento de "constrangedor", o que teria magoado a cantora.