Eliminado do BBB 22, Vyni comenta sua saída, e fala sobre Arthur e Natália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após deixar o Big Brother Brasil 22 (Globo) com 55,87% dos votos do público, Vinicius falou com Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB sobre sua trajetória no reality show e o que enxerga daqui pra frente no jogo. O bacharel em direito começou falando sobre seu sentimento em deixar a casa e a disputa por R$ 1,5 milhão.

"Não tá muito bom, não, queria chegar no Top 10, na Final, mas o coração tá em paz. Aquele mix de emoções, de sentimentos, não sabe se ri ou se chora. Eu mais ri que chorei lá, sinto que tô em paz", conta Vinicius.

A apresentadora também perguntou o que faltou para o brother seguir dentro do reality.

"Faltou mostrar mais jogo na perspectiva técnica. Construí grandes laços como disse o Tadeu, e meu jogo foi baseado em relacionamentos, poderia ter sido mais incisivo e me fechei nos momentos que precisei me fechar", avalia ele.

Ele também comentou sobre as estratégias do quarto Lollipop e avaliou o comportamento dos brothers no jogo. O cearense torce para que Gustavo seja o 9º eliminado da casa, e também acha Douglas Silva o mais 'pipoqueiro' no jogo.

Ainda segundo o cearense, Arthur Aguiar estaria interpretando um personagem no programa. Ele explica:

"Um personagem de uma pessoa muito forte, imbatível, inabalável". Retrucado pela apresentadora, o mais novo eliminado do programa completa: Seria personagem no sentido negativo? Tipo aguém que está fingindo que não é? Porque alguém fingindo que não é eu não acredito que não tenha, não".

Rafa Kalimann também pergunta qual participante tem causado mais na casa. Vinicius afirma que "Natália. Sem dúvida nenhuma".