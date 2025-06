'Ele sempre foi nosso orgulho', diz Gaby Amarantos ao lamentar a morte do irmão Gabriel

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gaby Amarantos, 46, usou as redes sociais para lamentar a morte de seu irmão Gabriel, que morreu nesta quinta-feira (12). Segundo a cantora, ele enfrentava problemas de saúde desde a infância, como obesidade e diabetes, mas o quadro se agravou nos últimos meses. "Meu irmão descansou", escreveu Gaby, na legenda de uma publicação em que aparece abraçada a Gabriel. Além dele, a artista tem uma irmã mais nova, Gabriele.

Na homenagem, Gaby descreveu o irmão do meio como motivo de orgulho da família. "Desde criança enfrentou muitos desafios: conviveu com a obesidade e, ainda muito jovem, teve sua saúde comprometida pela diabetes -essa doença silenciosa que atinge parte da nossa família e que, por causa dele, me motivou a buscar uma vida mais saudável", relatou.

A cantora contou que Gabriel era muito presente em sua vida, acompanhava sua carreira com entusiasmo. Casado com Alessandra e pai de um rapaz chamado Rui, ele tinha paixão por vários estilos de música como brega, pagode e samba e torcia pelo Paysandu, time do Pará. Uma das maiores alegrias dele, segundo Gaby, foi ter assistido aos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí. "Lembro de Gabriel emocionado, em êxtase- uma memória que guardarei para sempre. E, mesmo jovem, consciente de que sua jornada seria breve, ele fez o possível para aproveitar cada instante", disse.

Por fim, Gaby Amarantos agradeceu à equipe médica que cuidou do irmão e se despediu com carinho: "Maninho, tua jornada agora continua, só que de outra forma. Que você siga na luz divina, com a certeza de que continuaremos aqui cuidando da sua família, e que suas irmãs seguirão firmes, com a missão de sempre trazer o melhor para todos nós".