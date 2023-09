Dudu Camargo é contratado para apresentar jornal após ser demitido do SBT

Camargo deixou o SBT imerso em polêmicas. No ano passado, ele foi levado para a delegacia após bater o carro sem ter habilitação ou licenciamento do veículo em dia. Depois, ele foi condenado a pagar R$ 30 mil em danos morais para a cantora Simony por ter apalpado seus seios durante uma transmissão ao vivo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Dudu Camargo foi contratado para assumir o jornal do canal de televisão TV Astral, que transmite sua programação para a capital de São Paulo e Campinas. Ele foi demitido do SBT em junho.

