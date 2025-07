Drake baixa valor de casa bilionária em Beverly Hills após falta de compradores

Entre os itens de destaque estão uma garagem com capacidade para 11 veículos, adega climatizada, academia completa, elevador, sala de jogos, quadra de tênis "oculta" entre as árvores e uma casa de hóspedes.

A residência principal inclui sete suítes, 13 banheiros, biblioteca, duas salas de estar —uma delas adaptada como sala de cinema— e uma cozinha gourmet com copa integrada. Há ainda dependências separadas com três suítes para funcionários, além de uma ampla área externa com jardins, pomar e piscina com acabamento em mosaico.

A tentativa de venda vem sendo acompanhada por sites especializados desde 2023. Segundo a imobiliária responsável, The Beverly Hills Estates, o imóvel ocupa cerca de 12 mil m² de área plana e foi descrito como um "refúgio exuberante" com vistas panorâmicas para o cânion, a cidade e o oceano. "Todos os cômodos principais foram projetados para aproveitar a paisagem natural", afirma o anúncio da empresa.

Avaliada inicialmente em US$ 88 milhões (cerca de R$ 480 milhões), a casa agora está listada por US$ 79 milhões —o equivalente a cerca de R$ 430 milhões.

