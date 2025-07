Donald Trump comemora o cancelamento do programa de Stephen Colbert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, comemorou nesta sexta-feira (18) o cancelamento de "The Late Show". O programa, apresentado por Stephen Colbert, já havia criticado a administração Trump várias vezes.

"Eu absolutamente adorei que Colbert foi demitido", publicou na sua plataforma, Truth Social. "O talento dele era ainda menor que sua audiência. Ouvi dizer que Jimmy Kimmel é o próximo. Tem ainda menos talento que Colbert! Greg Gutfeld [apresentador da Fox News] é melhor que todos eles juntos, incluindo o idiota da NBC [Jimmy Fallon] que arruinou o outrora grande 'Tonight Show'".

O fim do programa de Colbert foi anunciado nesta quinta (17). A emissora, CBS, afirmou que "The Late Show" vai acabar em maio de 2026 devido a motivos financeiros.

Colbert é um crítico ávido de Trump desde seu primeiro mandato. No dia em que foi anunciado o fim de seu programa, ele abordou questões "delicadas" sobre o presidente -sua saúde e sua relação com Jeffrey Epstein, ex-financista condenado por abuso sexual de menores de idade-, mas não fez comentários sobre o cancelamento do "Late Show".

A CBS disse, em seu comunicado, que a decisão foi "puramente financeira diante de um cenário desafiador no horário noturno". Mas pode estar associada à fusão da Paramount com a Skydance Media, que requer aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos EUA para operar sob a administração.

Acordo com Trump

No programa desta segunda (14), Colbert criticou um acordo feito pela Paramount, empresa-mãe da CBS, com o presidente dos Estados Unidos, chamando-o de um "grande e gordo suborno".

"Enquanto eu estava de férias, minha corporação matriz Paramount pagou a Donald Trump um acordo de US$ 16 milhões pelo processo do 60 Minutes", disse Colbert, durante o programa.

O presidente havia processado a empresa, alegando que uma entrevista com a ex-vice de Joe Biden, Kamala Harris, havia sido editada de forma "enganosa" no programa 60 Minutes.

"Como alguém que sempre foi um funcionário orgulhoso desta rede, estou ofendido, e não sei se algo algum dia vai reparar minha confiança nesta empresa. Mas apenas arriscando um palpite, eu diria que US$ 16 milhões ajudariam."

"The Late Show" estreou em 1993, originalmente apresentado por David Letterman. Com sua saída em 2015, Colbert -que apresentava um programa de sátira política no Comedy Central- foi convidado para assumir.