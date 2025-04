Domingão coloca João Paulo em IA para fazer dupla com Daniel de novo

Ao fim da canção, ele admitiu ter sido pego de surpresa com a 'aparição' do antigo companheiro musical. "Ouvi uma voz e olhei para trás aqui, para ver se... Que coisa de louco, cara! O que seria? É tecnologia?", indagou ele a Luciano Huck, 53, que confirmou.

Pouco depois, foi a vez de a filha do falecido, Jéssica Reis, 31, se juntar - em carne e osso - a ele no palco. Desta vez, o sertanejo se emocionou mais evidentemente e mal pode segurar as lágrimas no palco.

O cantor foi chamado ao programa Domingão com Huck para cantar seu tema "Só Dá Você Na Minha Vida". Sua presença estava relacionada ao fato de Daniel ter participado ao longo da carreira de muitos programas de auditório - cuja história estava sendo revisitada pelas últimas edições do dominical.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.