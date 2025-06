Diretor de 'Me Chame pelo seu Nome' fará filme sobre ChatGPT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor italiano Luca Guadagnino, que trabalhou em filmes como "Me Chame pelo seu Nome" (2017) e "Rivais" (2024), estará à frente de um filme sobre a empresa OpenAI, criadora do ChatGPT. "Artificial" vai investigar os bastidores da gigante da tecnologia.

