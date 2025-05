Diego Hypolito retoma carreira no circo após participação no BBB 25

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um mês após participar do BBB 25 e chegar entre os cinco finalistas, Diego Hypolito está de volta ao trabalho no circo. Neste fim de semana, o ex-ginasta se apresenta no Reder Circus com o espetáculo musical Abracadabra, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Antes de entrar no reality show, da Globo, Diego já fazia parte da companhia. Ao som de "This Is Me", do musical "O Rei do Show", ele emocionava o público com um número que refletia sua própria trajetória de superação e busca por aceitação. Durante sua passagem pela atração, ele contou que recebeu o convite para ingressar no circo após anunciar sua aposentadoria da ginástica artística, em 2019.

Em seus stories, o irmão de Daniele Hypolito compartilhou a surpresa e a felicidade por retomar essa nova fase da vida. "Nunca tinha me imaginado dentro de um circo. Hoje, posso dizer com toda certeza: esse picadeiro é minha segunda casa."

Diego reconheceu que, em momentos difíceis -como os de ansiedade e depressão-, o circo foi um importante refúgio. "Depois de tudo que vivi no BBB, estar de volta ao circo é voltar ao que me faz bem de verdade. Eu volto mais inteiro, mais verdadeiro, e quero dividir isso com cada pessoa que estiver lá. Vai ser especial demais", concluiu.