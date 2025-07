Diddy é acusado de estupro por homem que teria desenvolvido IST e câncer  

Diddy ainda não se manifestou sobre a nova acusação. O processo ocorre no mesmo período que ele aguarda veredito em Nova York por tráfico sexual e extorsão. O rapper está sob custódia em um centro de detenção no Brooklyn desde setembro de 2024.

Segundo o processo, ele passou a vomitar com frequência e perdeu a capacidade de reter alimentos sólidos ou líquidos, precisou de cirurgia gástrica e eventualmente teve câncer no estômago.

No último encontro, Laurent diz ter recebido suco de laranja "adulterado com Rohypnol e cetamina". Ele relata ter recobrado a consciência com "imensa pressão e dor em seu reto".

Durante os encontros, ele afirma que o casal lhe ofereceu álcool e drogas, como cocaína e MDMA. Em uma ocasião, diz ter sido "forçado a usar uma imensa quantidade de óleo para bebê" supostamente misturado com GHB, conhecida como "droga do estupro". Afirma ainda que o casal o pressionou a remover o preservativo, alegando terem feito testes para ISTs recentemente.

Segundo o processo, Laurent conheceu Diddy em uma despedida de solteira em um hotel em Los Angeles, onde o rapper lhe ofereceu US$ 1 mil (R$ 5,47 mil) para ter relações sexuais com a mulher que o acompanhava.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sean "P. Diddy" Combs é acusado por um homem de tê-lo drogado, estuprado analmente e de tê-lo infectado com uma infecção sexualmente transmissível. A suposta vítima, Edmond Laurent, pede US$ 10 milhões (cerca de R$ 54,7 milhões) em ação apresentada nesta terça-feira (1°) ao Tribunal Superior de Los Angeles.

