Debora Bloch faz sua estreia como Odete Roitman e web reage

A cena durou cerca de um minuto, mas foi o suficiente para a atriz dar o tom de como será sua Odete. "Já pedi para reservar a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí do Brasil. De preferência que não tenha um bando de mendigos na porta", diz Odete em sua primeira cena, em um telefonema com Celina (Malu Galli).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três semanas de "Vale Tudo" no ar, Debora Bloch finalmente apareceu como Odete Roitman no capítulo deste sábado (26).

