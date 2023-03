De Hailey Bieber a Mia Goth, veja famosos gringos que têm um pezinho no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre rostos já conhecidos e outros que estão surgindo agora na cena artística internacional, sempre têm aquelas celebridades que o público adora acompanhar. Mas a surpresa maior vem quando os brasileiros descobrem que os artistas têm uma ligação próxima com o Brasil.

A atriz Mia Goth, por exemplo, recentemente viralizou em um vídeo em que chamava carinhosamente de "my vovó" a também atriz Maria Gladys, que é bem conhecida por aqui por suas participações em filmes e novelas. Hailey Bieber é outra que já apareceu ao lado da avó brasileira e disse ter muito orgulho de suas raízes.

Mas elas não são as únicas. Confira abaixo quem são os astros internacionais que têm pais ou avós brasileiros -ou mesmo nasceram por aqui.

**ALFRED ENOCH**

Mais conhecido por participar da série "How To Get Away With a Murder", ao lado de Viola Davis, o ator é filho do também ator inglês William Russell com a brasileira Etheline Margareth. Quando pequeno, Alfred atuou em sete dos oito filmes da franquia "Harry Potter", interpretando o personagem Dino de 2001 a 2011. Mais recentemente, o ator, que fala fluentemente português, atuou ao lado de Lázaro Ramos e Taís Araújo no filme "Medida Provisória" (2022) e já foi visto passando férias no Rio de Janeiro.

**BARBIE FERREIRA**

Nascida Bárbara Linhares Ferreira, 26, a Kat da série "Euphoria", nasceu e cresceu no bairro do Queens, em Nova York, mas foi criada pela mãe e pela avó, ambas brasileiras. Ela já postou vídeo nas redes sociais falando português e visitou o país em fevereiro deste ano. "Minha mãe imigrou para os Estados Unidos com a família toda dois anos antes de eu nascer. Nós viemos do nada, e ela trabalhou duro para me dar tudo o que eu queria", conta. Em 2016, ela foi eleita pela revista Time como uma das 30 adolescentes mais influentes do ano.

**CAMILA MENDES**

Outra atriz famosa em Hollywood e que é uma das representantes do Brasil em território estrangeiro é Camila Mendes, 28. Ela nasceu na Virgínia, mas sua mãe é do Rio Grande do Sul e seu pai, de Brasília. Ela já morou por um ano da capital federal. Camila sempre se arrisca no idioma e já deu entrevistas em português para veículos brasileiros. O primeiro grande trabalho dela como atriz foi em "Riverdale", em que contracena com Lily Reinhart e Cole Sprouse. Nas redes sociais, a artista sempre demonstra a ligação com o Brasil e o orgulho que sente das origens -principalmente do "bumbum brasileiro".

**CRISTIANA REALI**

Nascida em São Paulo, mas radicada na França, onde vive desde a infância, Cristiana tem uma extensa carreira nos teatros e cinemas do país europeu. Ela é filha do jornalista e radialista Reali Junior, que foi para a capital francesa ser correspondente, e já foi garota-propaganda da marca de cosméticos Lancôme. Ela conta que, na infância, sua casa era uma "embaixada não oficial" pelas constantes visitas de brasileiros.

**HAILEY BIEBER**

Muito amiga da família Kardashian, esposa de um dos cantores mais pop do mundo e herdeira da família Baldwin, as origens da modelo no Brasil remontam a Minas Gerais, onde sua mãe nasceu, e também ao Rio de Janeiro, onde seu avô, o pianista e produtor musical Eumir Deodato fez carreira no ramo. Ela já foi vista levando o amado, Justin Bieber, a restaurantes brasileiros. Mesmo que não fale português fluente, Hailey, disse ao apresentador do programa The Late Late Show que tem uma fase decorada na cabeça: "Cala a boca e me beija". Ela também já mostrou aos seguidores do canal de YouTube a receita de pão de queijo da sua família materna.

**JORDANA BREWSTER**

A atriz de "Velozes e Furiosos" é metade brasileira metade americana, e morou no Rio de Janeiro dos seis aos dez anos. Ela já disse que foi difícil se adaptar à cultura americana depois de morar no Brasil e que, até hoje, tem o costume de cumprimentar as pessoas com o brasileiríssimo beijinho no rosto.

**JULIA GOLDANI TELLES**

A atriz com trajetória ascendente em Hollywood tem mãe brasileira e também já morou no país. Ela conta que, na infância, passava férias em um sítio no interior do Rio Grande do Sul e ajudava a cuidar de vacas e galinhas do local. Ela já teve residência em Campinas e no Rio de Janeiro, antes de se mudar com os pais para Los Angeles.

**KAYA SCODELARRIO**

"Cresci vendo novelas e comendo arroz e feijão". É assim que a britânica conta sobre o lar multicultural em que viveu. Filha de pai inglês e mãe brasileira, a atriz, que começou a carreira na série de drama adolescente "Skins", faz questão de conversar em português quando pode -e já adiantou que está aberta a atuar em alguma novela aqui no país.

**LINO FACIOLI**

O ator nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas foi na Inglaterra que ele iniciou a carreira, já que mora lá desde os 4 anos. Aos 22, já integrou o elenco de séries como "Game of Thrones" e "Sex Education".

**MIA GOTH**

Rosto conhecido do horror cinematográfico de os filmes internacionais, o sobrenome "da Silva" entrega a ascendência da britânica de 29 anos. A simpatia pelas artes começou cedo, já que a avó de Mia é a atriz brasileira Maria Gladys. Ela, inclusive, sempre afirma que sua "vovó" é uma grande fonte de inspiração na carreira. "Ela tem uma vida incrível, passou por muita coisa e sempre me encorajou a expandir meu universo ao máximo. Acho ela incrível", disse.

**MORENA BACCARIN**

Ela se estabeleceu em Nova York com a família aos sete anos de idade, e foi lá que deu o pontapé no universo do audiovisual. Morena já teve participação em produções importantes como "Gotham", "Deadpool", "How I Met Yor Mother", "The O.C" e "Homeland" -por este último, foi indicada ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em 2022. Em entrevista ao New York Times, a artista disse que adora cozinhar comidas brasileiras, como coxinha e moqueca para os filhos. "Se eu levar isso para casa e meus filhos não gostarem, vou matar todos eles", disse.