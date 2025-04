De Férias com o Ex anuncia ex-BBBs e ex-Fazenda em nova nova temporada

Data de estreia também foi confirmada: episódio duplo será exibido no dia 22 de maio, primeiro no Paramount+ e, às 21h10, na MTV.

MTV e Paramount+ anunciaram o elenco da nova temporada Caribe VIP, com os ex-BBBs Natália Deodato e Nizam. Polidoro, ex-participante de A Fazenda, também está no time.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A nova temporada do De Férias com o Ex terá nomes conhecidos de outros realities.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.