Corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa ainda estão no necrotério à espera da família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de um mês após serem dados como mortos, os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa ainda estão no necrotério do Instituto Médico do Novo México, estado onde moravam.

O ator, de 95, e a pianista, de 65, foram encontrados mortos em 26 de fevereiro, mas, de acordo com dados do marca-passo do artista, ele teria morrido em 17 de fevereiro, e a esposa, por volta do dia 12 do mesmo mês. Além do casal, um dos cachorros também morreu.

De acordo com o jornal americano TMZ, na lista do local do dia 24 de março de mortos ainda no local constavam o nome de Gene e Betsy.

Uma das justificativas pode ser que os três filhos do ator ainda estejam organizando o funeral do casal. Ele deixou três filhos: Christopher, 65, Elizabeth, 62, e Leslie, 58, do antigo casamento com Faye Maltese.

As investigações concluíram que a esposa de Hackman morreu em decorrência de uma síndrome pulmonar provocada pelo hantavírus, vírus que pode causar complicações fatais e é transmitido por ratos.

Já ele teria morrido em decorrência de uma doença cardiovascular, e a doença de Alzheimer pode ter complicado o quadro.