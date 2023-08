Conheça o supreme, croissant roll de NY que é sucesso no TikTok, e saiba onde comer em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eles se parecem com o casco de um caracol, são folhados como um croissant, mas com uma forma totalmente diferente, pois são redondos. Os supreme rolls fizeram sucesso em Nova York e desembarcaram em padarias e confeitarias de todas as regiões da cidade de São Paulo.

O doce é feito com a mesma massa do pão em meia-lua, mas cortada em tiras, assado num molde redondo. Esse preparo faz com que o pão fique mais rígido e crocante. O folhado ganha recheio como pistache e chocolate.

Tudo começou em abril de 2022, quando a padaria Lafayette, em Manhattan, criou o supreme. Logo, ele apareceu em vídeos nas redes sociais com uma pegada meio "food porn", em que a massa era partida ao meio e recheio escorria.

No TikTok, a hashtag #supremecroissants tem 18 milhões de visualizações e a #croissantroll, mais de 29 milhões.

Na capital paulista, a moda se espalha aos poucos. Por aqui, o doce aparece com diferentes sabores e nomes. Algumas padarias servem o folhado até com queijo e folhas.

Veja onde encontrar o supreme croissant, croissant roll, NY roll —ou como preferir chamar— na cidade.

89ºC Coffee Station

A cafeteria, que sempre fica cheia aos fins de semana, acrescentou no seu cardápio no final de julho o doce que ela chama de New York roll. Os sabores são de Nutella, brigadeiro, creme de chocolate, pistache e caramelo com maçã. Cada um custa R$ 19,50.

Pça. da Liberdade, 169, Liberdade, região central, @89coffeestation

Di Cunto

A casa de alimentos artesanais começou a servir há pouco tempo o NY roll feito pelo chef Edgar Rodrigues. Eles são recheados com creme, doce de leite, nutella e pistache, e custam R$ 20.

R. Borges de Figueiredo, 103, Mooca, região leste, @dcmoocaoficial

Kez Padaria

O supreme servido na padaria é de mousseline de canela coberto com chocolate branco e canela; o valor é de R$ 18. Por enquanto, esse é o único sabor, mas outros já estão sendo testados. A casa também destaca seus bagels —grandes rosquinhas—, em receitas doces e salgadas.

R. Sabará, 347, Higienópolis, região central, @kezpadaria

Levena

O espaço do chef Diego Lozano tem no menu o supreme recheado com doce de leite e coberto com chocolate amargo com cumaru. Há também o cinammon roll folhado, recheado com creme de canela, coberto com uvas passas e cream cheese. Ambos custam R$ 25. Além das versões doces, o chef prepara uma com creme de azeitonas pretas, e ainda o supreme avocado, sanduíche recheado com avocado, salmão defumado, ovo frito e sour cream.

R. Artur de Azevedo, 495, Pinheiros, região oeste, @levena_sp

Mag Market

A confeitaria da chef Tássia Magalhães, do restaurante italiano Nelita, serve desde maio o seu caracol folhado coberto com chocolate gold e recheado com creme de baunilha e caramelo toffee, por R$ 18.

R. Dr. Renato Paes de Barros, 433, Itaim Bibi, região oeste, @magmarket_

Panker

Renata Birta começou a fazer o supreme após uma amiga que mora em Nova York contar a ela sobre a fama do folhado por lá. Ela diz que o processo de preparo dura cerca de dois dias. São três sabores fixos no cardápio: frutas vermelhas, maracujá e pistache. E toda semana há um sabor variado, como milho, morango ou bolacha lotus.

R. Marambaia, 730, Casa Verde, região norte, @panker_

San Lorenzo Gelateria

A doceria, que também aposta em sobremesas bem elaboradas, vende rolls com sabores que variam de acordo com a fornada do dia. Entre eles estão os de pistache, creme de avelã, baunilha com frutas vermelhas e doce de leite. Cada um custa R$ 22.

R. João Cachoeira, Itaim Bibi, região oeste, @sanlorenzogelateria

Santiago Padaria Artesanal

A padaria faz a massa de croissant em formato redondo desde julho. Vende versões recheadas com creme de limão com merengue e caramelo com cobertura de ganache de chocolate. O valor é R$ 22.

R. Tavares Bastos, 750, Perdizes, região oeste, @santiagopadariaartesanal

Tem Umami

A loja serve o que chama de croassonho em vários sabores. Dá para experimentar o de baunilha, por R$ 16, ou de framboesa e de pistache, ambos a R$ 18. O cliente pode reservar o pedido por telefone até 17h, mas há folhados disponíveis no balcão para retirada sem reserva. O espaço funciona ainda como sorveteria.

Av. Ipiranga, 200, Centro Histórico, loja 74 e 33, @temumami, tel.: (11) 95357- 4422

Tre Bimbi

O lugar, inaugurado em dezembro, é uma mistura de sorveteria e padaria que passou a servir os rolls em abril. Eles são preparados de sexta a domingo nos sabores de pistache, avelã, creme patissière e chocolate. Custam R$ 28,90. Além dos folhados, a casa tem no menu gelatos, doces italianos e

pães de fermentação natural. Também serve na versão salgada, por R$ 29,90

R. Tumiaru, 66, Vila Mariana, região sul, @tre.bimbi