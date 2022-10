Conheça a história de 'Girassóis', quadro de Van Gogh atacado por ativistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Girassóis", o quadro que foi banhado com um pacote de sopa de tomate nesta sexta-feira (14), na National Gallery, em Londres, é considerada uma das principais obras do pintor holandês Vincent Van Gogh. A pintura, que hoje é avaliada em £ 84,2 milhões, ou R$ 506 milhões, não sofreu danos e já voltou a ser exposta.

O quadro, criado em 1888, é uma das quatro pinturas de girassóis feitas pelo artista naquele ano. Van Gogh pretendia usar as pinturas para decorar a sala do pintor francês Paul Gauguin, numa casa amarela de Arles, no sul da França. Ele e Gauguin trabalharam juntos entre outubro e dezembro.

Fato é que o girassol era uma planta simbólica para Van Gogh. Gauguin percebeu isso e pintou um retrato do artista durante o tempo em que passou na Casa Amarela. O quadro levou o título de "Vincent Pintando Girassóis".

A relação entre os dois ruiu e eles se distanciaram. Apesar disso, ainda enviavam cartas um ao outro. Gauguin uma vez escreveu ao pintor holandês pedindo um dos seus girassóis, que, para ele, eram um exemplo perfeito do estilo de Vincent.

Fascinado pelo vegetal amarelo, Van Gogh não queria fazer uma cópia da planta, mas expressar as suas próprias emoções, como ele próprio explicou numa carta enviada a Theo, seu irmão.

A pintura faz parte de uma coleção de telas com o mesmo tema. Datado também de 1888, o quadro "Vaso com Cinco Girassóis" foi destruído num incêndio durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, enquanto o "Vaso com Três Girassóis" faz parte de uma coleção particular nos Estados Unidos.