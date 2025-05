Conheça Cecília Chancez, atriz de 'Dona de Mim' que ama astrofísica e é seguida por Justin Bieber

"Sempre fui estudiosa e isso me fez desejar ser astrofísica. Um dia eu vou terminar essa faculdade, mas não me arrependo da escolha que fiz. Oportunidades artísticas como essa são mais difíceis, ainda mais pelo lugar de onde eu vim", reforça.

Ana Cecília Chancez -e o sobrenome é esse mesmo, não está escrito errado, conta ela aos risos- nunca pensou em ser atriz. Na realidade, seu maior sonho era estudar astrofísica, curso para o qual a jovem, no final do ensino médio, recebeu bolsa de estudos em Dallas, nos Estados Unidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.