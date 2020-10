Conchata Ferrell, a Berta de 'Two and a Half Men', morre aos 77 após parada cardíaca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Conchata Ferrell, conhecida por sua participação na série cômica "Two and a Half Men", morreu, aos 77 anos. Na atração ela viveu a diarista Berta. Segundo o site Deadline, o motivo foram complicações causadas por uma parada cardíaca.

Ferrel trabalhou com atuação por 50 anos e nesse tempo recebeu três indicações ao Emmy. O primeiro foi pelo trabalho dela em "LA Law" (1992). As outras duas forams pelo papel da diarista na série "Two and a Half Men".

Prêmios também foram conquistados no teatro. Dentre eles o prêmio Drama Desk, em 1974, pela atuação em "O Cavalo Marinho".

O ator Charlie Sheen se despediu da amiga de cena pelo Twitter. "Uma querida absoluta, uma profissional completa, uma amiga genuína, uma perda chocante e dolorosa. Berta, seu trabalho no lar era um pouco suspeito, seu trabalho com as pessoas era perfeito", escreveu.

O estúdio televisivo da Warner Bros também se pronunciou. "Estamos tristes pela perda de Conchata Ferrell e gratos pelos anos que ela nos trouxe risadas como Berta, que viverá para sempre".

O criador da série, Chuck Lorre, disse em um comunicado à CNN que ela era muito amada. "Doze anos de altos e baixos, e muitas, muitas risadas. Apesar de tudo, ela era uma rocha. Um dos grandes. Tive o privilégio de chamá-la de amiga."