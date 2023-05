Como Ciro Bottini, ex-Shoptime, virou 'meme ambulante'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ciro Bottini, 57, se tornou nacionalmente conhecido como apresentador do Shoptime. O canal vai encerrar as atividades, tanto na TV paga, quanto na TV digital, a partir de junho.

Dono de uma voz inconfundível, Bottini começou a carreira como locutor de shopping e depois, de rádio. Ele passou pelas rádios 97FM e Transamérica antes de se tornar vendedor, aos 23 anos.

Anos depois, a Globo lançou o Shoptime e fui contratado. [...] Criamos uma nova linguagem de vendas e rapidamente ganhamos bastante audiência, com as vendas crescendo gradualmente. Fiquei 25 anos no Shoptime. Bottini em entrevista a Ricardo Feltrin em 2021

Ele ficou conhecido, principalmente, por dois bordões. O "compre, compre, compre" e o "Aiii, Bottini" (quando imita a voz de suas telespectadoras). "Fui inventando bordões para chamar a atenção da audiência, vários deles baseados em coisas simples do dia a dia", contou em entrevista a Feltrin em 2021.

"A voz fininha da telespectadora falando comigo, por exemplo, foi inspirada numa vizinha de porta que, toda vez que me via, perguntava, com aquela voz fininha, se os produtos que eu vendia eram realmente bons. "Aiii, aquela panela é boa mesmo, Bottiniiii"? E eu respondia: 'Claro que é, pode comprar'. Acabei levando essa brincadeira para os programas meio sem querer, e deu muito certo".

Ele diz que, aonde vai, escuta alguém fazendo a voz fininha. "Meu filho fala que é uma praga. E eu falo que essa é a ideia. Eu sou um meme ambulante", disse em entrevista ao The Noite (SBT).

O apresentador é dono da Máquina de Propaganda Bottini, produtora e agência de publicidade. "Todos os dias nós produzimos muitos vídeos personalizados para campanhas publicitárias de empresas em todo o Brasil. Além disso, eu também faço centenas de palestras por ano", contou.

Bottini ainda tem um sonho: "Apresentar um programa de auditório, no estilo do nosso ídolo maior, Sílvio Santos. Claro que seria um programa com muitas vendas e anunciantes".