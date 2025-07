Comic-Con em San Diego tem série 'It: Bem-vindos a Derry'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior feira de cultura pop do mundo começou nesta quarta-feira, em San Diego, nos Estados Unidos. Neste ano, porém, a Comic-Con não terá espaços da Marvel e da Netflix, que preferiu investir no seu próprio evento, o Tudum, para apresentar seus próximos lançamentos ao público.

Entre as séries mais aguardadas que devem ser apresentadas pelos estúdios na Comic-Con estão a nova temporada de "The Walking Dead", que terá um teaser divulgado no evento, "Predador: Terras Selvagens", mais um filme da franquia com Elle Fanning, e a nova temporada de "Pacificador", série do novo universo da DC, que contará com um painel com o diretor James Gunn e o ator John Cena.

"Percy Jackson e os Olimpianos" também terá um painel no evento com a presença dos atores da série, que chega na sua segunda temporada. A origem do palhaço assassino de Stephen King será contada na série "It: Bem-Vindos a Derry", também apresentada no evento.

Já os filmes mais aguardados são "Five Nights at Freddy's", sequencia do terror inspirado do videogame, "Vingador Tóxico", um remake do filme de 1980 com Peter Dinklage e "Tron: Ares", terceira parte da saga que também começou em 1980.