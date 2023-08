Com refri a R$ 12 e sanduba de mortadela a R$ 45, confira os preços do The Town 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira edição do The Town está chegando, e você já sabe que Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5, Demi Lovato, entre outras estrelas vão tocar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas quanto custará comer e beber no evento?

A reportagem conheceu nesta quarta-feira (30) a gigantesca área reservada para receber 100 mil pessoas por dia e conta alguns detalhes do que a organização planeja.

Para quem pretende comer no festival, os valores podem variar de R$ 50 reais, por um combo de hambúrguer com batata fritas, e R$ 70 reais por um combo de mochi com yakisoba na praça de alimentação assinada pelo chefe Alex Atala.

Para os fãs de pizza, o valor varia entre R$ 45 a R$ 50. No campo das bebidas, o evento usa uma variação de valores associada a uma política de incentivo ambiental. Chope R$ 18 na primeira vez, caso o consumidor reutilize o copo na segunda vez, o custo cai para R$ 15.

Dentro do market Square, os preços são mais salgados que nos estandes ao redor do festival, mas as opções ficam mais rebuscadas também, por exemplo: é possível encontrar um combo de bobó com açaí por R$ 67,50.

A mesma regra vale para refrigerante e energético, com desconto de R$ 3.

VEJA MAIS VALORES ABAIXO

Chope: R$ 18

Coca-Cola: R$ 12

Red-Bull: R$ 16

Pizza: R$ 45

Hamburguer com batata: R$ 50

MCDonald's: de R$ 14 a R$ 39

Yakissoba: R$ 45

Nhoque combo: R$ 67

Sanduíche de mortadela: R$ 45

QUANDO É O THE TOWN?

O The Town está marcado para os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

ONDE É O THE TOWN?

O The Town acontece no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo.

QUE HORAS É O THE TOWN?

O festival começa às 14h e termina às 2h. A partir da meia-noite, não será mais possível entrar no local.

COMO ESTARÁ O CLIMA NO THE TOWN?

No primeiro final de semana, a previsão é de calor com pancadas de chuva no final da tarde. No sábado (2), as temperaturas vão variar entre 16°C e 29ºC, enquanto no domingo ficarão entre 17ºC e 29ºC.

No dia 7 de setembro, não há previsão de chuva e o clima ficará entre 18ºC e 29ºC. No sábado (9), a temperatura varia entre 17ºC e 25ºC com pancadas de chuva no final da tarde, e no domingo (10) a mínima será de 16ºC e a máxima de 27ºC, também com pancadas de chuva a partir do final da tarde.

COMO CHEGAR AO THE TOWN?

A produção do festival avisa: não será possível chegar ao The Town de carro, seja um veículo próprio ou de aplicativo. A CET já divulgou quais vias ficarão fechadas para veículos. O público tem as seguintes opções:

**Trem e metrô:** Dirija-se à estação Autódromo, da Linha 9 - Esmeralda da CPTM. Nos 5 dias de evento, a partir da meia-noite, a estação Autódromo estará aberta para embarque do público, e todas as demais funcionarão para desembarque.

**Trens expresso e semiexpresso:** será disponibilizado um trem expresso com partidas a cada 60min. Os ingressos podem ser comprados pelo site, no preço promocional de R$ 40. O serviço funciona das 12h às 20h.

**Expresso:** estações Barueri (Linha 8-Diamante), Pinheiros (Linha 9-Esmeralda) e Autódromo (Linha 9-Esmeralda). São 48min de trajeto partindo de Barueri e 20min partindo de Pinheiros.Semiexpresso: estações Barueri (L8), Carapicuíba (L8), Osasco (L8/L9), Pinheiros (L9), Vila Olímpia (L9), Berrini (L9), Morumbi (L9), Santo Amaro (L9/L5) Autódromo (L9). São 52min de partindo e Barueri e 23min partindo de Pinheiros. Os ingressos podem ser comprados pelo site, no preço promocional de R$ 15. A ida acontece a cada 60min, das 11h30 às 19h30, e a volta a cada 60min, da 0h às 4h.

**The Town Express:** trata-se do serviço de ônibus oficial do The Town, com saídas a cada 20 minutos e desembarque a 300 metros do portão de entrada. É preciso comprar o ingresso com antecedência e os preços variam entre R$ 10 e R$ 50, ida e volta, dependendo do local de embarque. São sete pontos possíveis:

○ Terminal Parque Dom Pedro II (Av. do Exterior, s/nº - Sé)

○ Terminal Barra Funda (Avenida Mário de Andrade, 664 - Barra Funda. Junto à estação Palmeiras - Barra Funda)

○ Aeroporto de Congonhas (Praça comandante Lineu Gomes - s/n, Vila Congonhas)

○ Morumbi Parque (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi)

○ Terminal Vila Yara (V. dos Autonomistas, 500 - Vila Yara, Osasco)

○ Terminal Itaquera - Shopping/Metrô (Avenida Dr. Luís Aires, s/n°)

○ Terminal Penha (Av. Cangaíba, 130 - Cangaíba).

**Fretado para PCD:** O festival oferecerá uma van para levar pessoas com deficiência até o Autódromo. O shuttle sairá do Shopping SP Market até as catracas preferenciais na entrada do festival. O público da Área VIP do festival também usará esse serviço.

SÓ TEM INGRESSO DIGITAL?

Sim. É necessário baixar o aplicativo Quentro para ter acesso ao evento. Siga os seguintes passos:

○ Acesse sua conta em thetown.ticketmaster.com.br;

○ Na aba "Meus Pedidos", abra o pedido cujo ingresso você deseja baixar;

○ Insira um endereço de e-mail para receber o código de validação;

○ Baixe o aplicativo Quentro e digite o mesmo e-mail que você informou na etapa acima;

○ Você receberá no e-mail indicado um código que deverá ser informado para concluir a validação de sua identidade no aplicativo;

○ Caso você já tenha ativado algum ingresso do The Town ou já tiver o aplicativo Quentro, informe o seu e-mail de cadastro no Quentro.

E SE EU NÃO TIVER UM SMARTPHONE?

Caso não possua um celular ou tenha algum problema para acessar o evento com o seu aparelho, dirija-se ao posto de atendimento SAC no dia do evento com um documento de identificação com foto e CPF, dados do pedido de compra, além dos documentos de comprovação de meia-entrada originais e atualizados, caso os tenha.

IDADE PARA VER OS SHOWS

A classificação etária do evento é 16 anos. A entrada de menores de 16 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais (ascendentes ou colaterais até o 4º grau), que deverão entregar o termo de responsabilidade do acompanhante que disponível no site de compras do The Town ou inscrevê-lo no Ponto de informação e permanecer no local do festival enquanto o menor estiver presente.