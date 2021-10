Com a chegada de 'Seinfeld' à Netflix, conheça 21 episódios essenciais da série

Enquanto Jerry acha o umbigo de sua namorada interessante, Elaine reata com seu ex.

ZC: Já enfrentou uma fila de espera em restaurante? Não com a Elaine do seu lado!

LC: A avareza de George no ápice. Susan, sua noiva, morre intoxicada por convites de casamento baratos comprados por ele. Ninguém lamenta a perda —é o episódio que prova, mais do que o final, quão desprezível é o quarteto, e assim todos nos sentimos “por cima” ao vê-los (triste, mas real).

ZC: Quem vê aquela boneca com a cara da mãe do Jorge jamais esquece.

LC: A expressão virou sinônimo de sexo após uma namorada de George usá-la para encurtar histórias, inclusive uma sobre ter "yada yada yada" com um ex. Enquanto isso, Jerry encasqueta que o humor judaico foi usurpado por um dentista convertido —vivido por Bryan “Walter White” Cranston.

LUCIANA COELHO: O trato emburrece Elaine e aviva George —e, porque “masturbação” era palavra inadequada para o horário nobre, cunhou-se a mais seinfeldianas das expressões em inglês, “king of my domain”, para denotar autocontrole sobre o corpo.

Para guiar os novatos no universo de "Seinfeld" e ajudar os nostálgicos a matar a saudade, convidamos três fãs da série para selecionar uma lista com os melhores episódios e comentar porque são imperdíveis.

A série chegou ao catálogo da Netflix após a perda de outras atrações queridinhas do público, como “The Office” e “Friends”, para outros streamings. À época do anúncio, em 2019, veículos de Hollywood disseram que o acordo pelos direitos de "Seinfeld" foi de mais de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,7 bilhões no câmbio de hoje).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boa notícia para os fãs de comédia: a partir deste sexta, dia 1º, todas as nove temporadas de "Seinfeld", uma das séries fundamentais do gênero, ficam disponíveis para os assinantes da Netflix.

