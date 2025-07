Cobertura da Copa do Mundo de Clubes na Cazé TV supera Olimpíadas; veja números

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de Clubes da Fifa só vai terminar no próximo domingo (13), mas a Cazé TV já vê o alcance dessa competição no quesito audiência superar o das Olimpíadas do ano passado.

Segundo dados obtidos pelo F5, a cobertura do Mundial já alcançou mais de 46 milhões de dispositivos únicos no YouTube. Essa marca supera em 4 milhões os registrados no período dos Jogos Olímpicos de Paris (42,5 milhões de dispositivos).

A partida da última terça (8) entre Fluminense e Chelsea, que culminou na eliminação dos brasileiros, teve pico de mais de 5 milhões de dispositivos únicos conectados simultaneamente.

Além disso, nas redes sociais os números também são significativos. No Instagram, o conteúdo da Cazé TV chegou a 92 milhões de dispositivos únicos. Somando YouTube, Instagram e TikTok, os vídeos relacionados ao torneio dos Estados Unidos já acumulam 4 bilhões de views.