Chico Moedas fala pela primeira vez sobre fim de namoro com Luísa Sonza

Luísa chegou a escreveu uma música para o influenciador, "Chico", faixa do recém-lançado disco "Escândalo Íntimo". Desde o lançamento, a canção se tornou a mais ouvida da artista na plataforma digital e chegou ao top 30 global da Spotify no começo de setembro.

Os dois estavam juntos há quatro meses e após rumores de uma possível crise na semana passada, a cantora confirmou o fim do relacionamento em um desabafo no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo.

Chico Moedes explicou que sumiu da internet porque seu perfil original havia sido derrubado por fãs de Luísa, revoltados com o que aconteceu. O ex-namorado da cantora citou as acusações de que traiu Luísa e pediu que o público o respeitasse, já que não era um assunto do qual ele gostaria de falar publicamente.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.