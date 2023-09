Canta Comigo Teen: Clarinha Teixeira é a campeã da temporada com 50,18% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clarinha Teixeira é a campeã do Canta Comigo Teen 4. Neste domingo (17), a jovem conquistou o apoio de 100 jurados e após entrar para o seleto top 3, venceu a votação do público ao cravar 50,18%. Ela foi a penúltima a se apresentar na grande decisão com a canção "Sangrando", de Gonzaguinha.

A ascensão de Clarinha começou na quarta classificatória, onde ela brilhou ao interpretar "Abandonada por Você", canção de Fafá de Belém. Sua performance cativou a todos os 100 jurados, levando-a às lágrimas de emoção e gratidão.

Logo depois, nos seus agradecimentos, a cantora emocionou ao expressar sua gratidão ao professor Dimas Tadeu, que a instruiu em todas as fases da sua relação com o canto. "A gente faz festivais, se apresenta, fomos até na Palma de Ouro", revelou Clarinha.

A seguir, na final, após apresentar a faixa de Gonzaguinha, mais uma vez ela conquistou os 100 jurados do painel, levando-a ao primeiro lugar no Top 3. A decisão do grande vencedor foi então definida pelo voto do público.

Enquanto a votação estava em curso, Clarinha presenteou a todos com uma interpretação apaixonada de "Dormi na Praça," da dupla Bruno e Marrone.