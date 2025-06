Caldeirão é criticado nas redes por novo quadro: 'Tão ruim que chega a ser engraçado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Caldeirão de Vozes, que busca eleger o melhor coral do Brasil no Caldeirão com Mion, não está conseguindo conquistar a aprovação do público. O quadro, que estreou no início de junho na Globo, tem recebido críticas e comentários ácidos nas redes sociais.

Neste sábado (28), internautas afirmaram que o Caldeirão virou um "programa de crente", que está "tão ruim que chega a ser engraçado" e pensaram que "a Globo estava transmitindo uma missa". Outros defenderam: "Um coral gospel no Caldeirão e a internet surta. Quem diria que música na TV seria tão ofensiva?" e "Eu acho o Mion um ótimo comunicador e apresentador".

Segundo o apresentador Marcos Mion, o quadro é inédito na TV brasileira. "É uma competição diferente de tudo o que já fizemos. Primeiro pelo tamanho do prêmio: R$ 100 mil reais. Depois pela sua complexidade. Foi muito difícil selecionar apenas 12 grupos num país tão rico de talentos", disse em entrevista ao F5.

Procurada via assessoria, a Globo não enviou posicionamento até a publicação desta nota. Leia os comentários publicados no X (antigo Twitter):

Mas gente, com todo respeito, quem teve a 'belíssima' ideia de colocar ópera na TV aberta em plena tarde de sábado?"

Twitter Lizi

"Imagina você chegar lá na Globo para ir em um programa e é o do Mion?"

X/Twitter Brenno

"Só eu que notei que o Caldeirão está a cada edição mais parecido com o programa do Raul Gil?"

X/Twitter Eduardo Escobar

"Na moral, tá tão ruim esse programa que chega ser engraçado"

X/Twitter Rogrio

"Um sábado em casa é raro, aí tô assistindo o Caldeirão e tem essa coisa bizarra de coral. Fez até eu ter saudade de estar trabalhando."

X/Twitter Cdecarol18

"Eu queria saber de quem foi a brilhante ideia de fazer uma competição sem graça de coral... se pelo menos eles usassem figurinos e coreografia igual Glee..."

X/Twitter Rick B

"Liguei a TV agora e assustei achando que a Globo tava transmitindo uma missa."

X/Twitter

"Um coral gospel no Caldeirão e a internet surta. Quem diria que música na TV seria tão ofensiva, né? Pelo visto, a liberdade de expressão vale só para quem concorda com a gente."

X/Twitter Rafael Souza

A proposta do Caldeirão Gospel já é uma tortura, parece uma missa com aquele parente piegas, mas agora ainda tem um concurso de coral que a captação do áudio é esquisitíssima, não dá aquela sensação gostosa de ouvir corais gravados na internet."

X/Twitter Mola

"Eu acho o Mion um ótimo comunicador e apresentador, mas esse formato de programa tá matando, produção fraquíssima."

X/Twitter thata

"Muito estranho ter crescido nos anos 90 com uma Globo imponente, marcante, de produções grandiosas e programação diversificada, e ver o que a emissora vem se tornando."

X/Twitter Lo nino

"As reuniões "criativas" do Caldeirão são assim: como podemos deixar o programa PIOR? A ideia mais desinteressante ganha."

X/Twitter Lo nino