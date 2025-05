Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam álbum ao vivo gravado em turnê

A turnê começou em agosto de 2024, no Rio de Janeiro, mas também passou por São Paulo, Belém, Recife, Brasília, entre outras cidades do Brasil. Foi a primeira vez em 46 anos que os irmãos se apresentaram juntos.

Além do álbum, os irmãos já anunciaram que está sendo produzido um documentário da turnê. Com entrevistas inéditas, bastidores e trechos marcantes dos shows, o filme ainda não previsão para ser lançado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caetano Veloso e Maria Bethânia afirmam que será lançado um álbum com o registro ao vivo da turnê da dupla. A informação foi divulgada nas redes sociais dos músicos e do jornalista Hugo Gloss, nesta segunda-feira (19).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.