Bruna Marquezine usa look de R$ 70 mil no lançamento de série e divide opiniões

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista da série "Amor da Minha Vida", da Disney+, Bruna Marquezine, 29, chamou a atenção no lançamento da produção no Salão Nobre do Jockey Club, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, nesta terça-feira (12). A atriz escolheu um vestido curto na cor vinho, que deu o que falar nas redes sociais e na web.

O figurino, da marca italiana Ferragamo, possui 58 fileiras de escamas de couro lustrado aplicadas ao crepe de cetim e custa, no site oficial da grife, EUR 12 mil, o equivalente a um pouco mais de R$ 73 mil. Para complementar o visual, Bruna escolheu um batom vermelho vibrante e deixou os cabelos presos, combinando com meia-calça e sapato salto alto também na cor vinho.

Os internautas não perderam tempo em comentar o look de Marquezine. "Ela sempre dá o nome! Perfeita demais! Que vestido é esse?", comentou um fã. "Esse Ferragamo é uma das peças mais icônicas criadas por Maximilian", observou outro seguidor, enquanto um terceiro completou: "Muita elegância e bom gosto." No entanto, algumas pessoas também criticaram o modelo: "Parece escama de peixe", comentou um internauta. "Será que não tinha outro vestido na mesma cor? Achei feio", opinou outro.

Além de Bruna, Sérgio Malheiros, João Guilherme (namorado de Bruna Marquezine, que também está no elenco da série), Ana Hikari e Pamela Morais marcaram presença no evento. Amiga da atriz, Sasha Meneghel e seu marido João Figueiredo também compareceram ao lançamento da produção, que conta com dez episódios e estreia no dia 22 de novembro na plataforma.

"Amor da Minha Vida" acompanha a história de Bia e Victor, interpretados por Marquezine e Malheiros, que são melhores amigos. Segundo a sinopse, a série se distancia das produções convencionais ao retratar desilusões reais, uma jornada de amadurecimento e a conexão entre os personagens.