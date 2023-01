Bruna Griphao é ex de Gabriel Medina e diz que é explosiva e intensa no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Anunciada na manhã desta quinta-feira (12) como participante do Big Brother Brasil 23, Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Ela é atriz da Globo, ex-namorada do surfista Gabriel Medina e já atuou em novelas como "Avenida Brasil", "Malhação", "Haja Coração", "Orgulho e Paixão" e "Nos Tempos do Imperador".

Reconhecida também como uma influenciadora fitness, diz que adora malhar para manter o corpo sarado. "Eu aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso." Porém, conta que tem uma personalidade explosiva. "Ou me amam ou me odeiam. Mas, geralmente, quem me odeia não me conhece direito", disse ela em comunicado liberado pela emissora.

A atriz adora se jogar numa boa festa, é extrovertida e se considera "intensidade em pessoa". "Dei trabalho na escola, apesar de ser estudiosa", brinca.

Agora dentro do reality, Griphao quer evoluir como pessoa no que ela chama de "maior desafio da vida". "É uma oportunidade única que eu não vou deixar passar", finaliza Bruna, que entra solteira na casa mais vigiada do Brasil.