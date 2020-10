Boninho anuncia cantora Ludmilla como técnica da versão sênior do The Voice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boninho, diretor de núcleo da Globo, usou as redes sociais para confirmar a quarta jurada da versão do The Voice para cantores com mais de 60 anos. Trata-se da cantora Ludmilla, 25, que faz sua estreia no comando de uma equipe nas franquias do reality show.

Inicialmente, Boninho havia dito que a quarta vaga de jurado do programa seria do cantor Emicida, 35, com quem o programa estava negociando. Porém, não se chegou a um acordo.

Além de Ludmilla, já estavam confirmados Claudia Leitte, Daniel e Mumuzinho. O nome deles havia sido anunciado em evento para o mercado publicitário, no qual o executivo afirmou que está há dois anos desenvolvendo a versão para a melhor idade do programa.

"Nesse meio tempo, a ideia foi amadurecendo e saiu do papel para fazer essa família The Voice crescer", disse. "Até o momento, já temos mais de 3.000 candidatos, com muito talento querendo fazer parte dessa experiência."

André Marques, que comanda o The Voice Kids, já havia sido confirmado como apresentador da nova versão do reality. Tiago Leifert segue comandando a versão adulta, que está no ar em sua nona temporada.