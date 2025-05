Boca Rosa posta foto com ator Diego Cruz e ele reposta

A empresária foi casada com o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, entre 2020 e 2022. Os dois são pais de Cris, de quatro anos, e têm uma relação amigável.

Bianca está solteira desde o término com o italiano Luca Daffrè. Eles ficaram juntos de março a setembro do ano passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que a fila andou para Bianca Andrade, a Boca Rosa. No último domingo (25), a empresária postou um carrossel de fotos no Instagram. Em uma delas, ela aparece posando no elevador com o ator Diego Cruz.

