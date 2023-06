Beto Lee, filho de Rita, anuncia apresentações em homenagem à mãe

Beto Lee divide o canto com Debora Reis e a guitarra com Rogerio Salmeron. O ex-Tutti-Frutti Lee Marcucci assume o baixo e Edu Salvitti, a bateria. Danilo Santana fica a cargo do piano e do teclado.

Também contarão com as participações de Fernanda Abreu e da Orquestra Sinfônica Villa Lobos -além de Luísa Sonza, em São Paulo.

