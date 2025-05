Benedito Ruy Barbosa está melhor e pode deixar a UTI em dois dias, diz HCor

Seu boletim médico anterior informava que o autor de "O Rei do Gado" e "Renascer" vinha melhorando, mas, como o novo, não indicou nenhuma previsão para sua saída do hospital

"O Hcor informa que o paciente Benedito Ruy Barbosa continua apresentando melhora evidente do quadro clínico e laboratorial, com boa perspectiva de transferência da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto nas próximas 48 horas", diz a nota completa. "Ainda não há previsão de alta."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Benedito Ruy Barbosa pode deixar a Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, nas próximas 48 horas, de acordo com seu último boletim médico. O dramaturgo, que está com 94 anos, está internado desde 20 de maio no Hcor, a Associação Beneficente Síria Hospital do Coração, em São Paulo, após a piora de um quadro de insuficiência renal crônica.

