Benedito Ruy Barbosa apresenta melhora e deve deixar UTI nas próximas 24 horas

Autor de novelas marcantes como "Pantanal" (1990), "Renascer" (1993), "O Rei do Gado" (1996), "Terra Nostra" (1999), "Cabocla" (2006) e "Velho Chico"(2016), entre outras, Benedito sofre de insuficiência renal crônica - condição caracterizada pela perda progressiva e irreversível da função dos rins, o que pode levar ao acúmulo de toxinas no corpo, já que os rins são responsáveis por filtrar o sangue.

De acordo com a equipe médica, Benedito encontra-se atualmente em uma ala destinada a pacientes com menor complexidade e gravidade.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 - O autor Benedito Ruy Barbosa, 94, apresentou evolução clínica positiva, segundo boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (6). Internado desde o dia 20 de maio na Unidade de Terapia Intensiva do HCor (Associação Beneficente Síria Hospital do Coração), em São Paulo, ele deve ser transferido para um quarto nas próximas 24 horas.

