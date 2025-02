Beatles vencem Grammy de melhor performance de rock por clipe feito com IA

No Brasil o Grammy será exibido pela plataforma de streaming Max e no canal de televisão TNT, a partir de 22h.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Beatles venceram o Grammy de melhor performance de rock pelo clipe de "Now and Then", que usa inteligência artificial para reunir os membros da banda —já que dois deles, John Lennon e George Harrison, estão mortos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.