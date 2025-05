Barões da Pisadinha leva público da Virada Cultural ao delírio com sucessos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (26), a Barões da Pisadinha encerrou a Virada Cultural em Cidade Ademar, zona sul de São Paulo, marcando a estreia do evento na região. O grupo, conhecido por misturar forró eletrônico e hits populares, subiu ao palco do Parque Sete Campos às 17h30, levando o público ao delírio com um repertório de sucessos.

Considerada a atração mais aguardada do dia, a banda iniciou o show com "Tá Rocheda", conduzida pelo vocalista Felipe Santana, agitando a multidão. Uma fã falou sobre a importância do evento na Comunidade Ademar:

"Finalmente olharam pra cá né, ninguém tem condições de ir ao centro, então é super importante que a quebrada seja reconhecida e valorizada" diz Camila Calixto, 35, moradora da região.

A apresentação seguiu com clássicos como "Cê Tá Preparada" e "Cavalo de Pau", além de hits recentes como "Coração de Gelo", que mantiveram a plateia cantando em coro e dançando até o último minuto.

Criada em 2015, a banda Barões da Pisadinha se consolidou como um fenômeno nacional, impulsionando o gênero da "pisadinha" e atraindo público de todas as idades.

Durante o show, Felipe interrompeu a apresentação brevemente para ajudar uma mãe a localizar a filha, que se perdeu na multidão — ocorrência registrada também no show do Jeito Moleque, atração anterior.

Em ambos os casos, as crianças foram encontradas rapidamente pelas mães, e o evento seguiu sem maiores transtornos. Após o anúncio, o vocalista retomou o ritmo com "Beija Bem" e "Batom de Ouro", retomando a animação do público, que voltou a cantar e dançar em sintonia com o grupo.

Antes do encerramento o cantor brincou com a plateia, que pensou por um momento que o show tivesse terminado "Ainda não acabou não gente, vou cantar mais uma, duas, três quantas forem preciso, acabou não" e seguiu com a canção que é um hino das favelas, rap da felicidade "eu só quero é ser feliz" animando o público novamente.

No fim, enquanto Felipe atendia aos fãs com fotos de cima do palco, a multidão presente cantou em coro a musica "Não Vale Nada" puxada pelo cantor, que complementou e encerrou agradecendo a todos presentes.