Banda Sex Pistols cancela show no festival The Town por questões médicas
Por Folha de São Paulo
02/09/2025 18h00 — em
Arte e Cultura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda britânica Sex Pistols cancelou o seu show previsto para o festival The Town, que aconteceria em São Paulo neste domingo (7). Segundo o G1, o vocalista Frank Carter não poderá viajar para o Brasil por conta de indicações médicas.
Por sua vez, o baterista e fundador da banda Paul Cook usou o seu perfil no Instagram para dizer que o guitarrista Steve Jones quebrou o pulso. A postagem afirma que as apresentações da banda programadas para a América do Sul e a América do Norte foram adiadas e serão remarcadas quando ele se recuperar.
Na programação do festival, o grupo será substituído pela banda Bad Religion, que veio ao Brasil na última edição do Primavera Sound organizada no país, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em 2023.
O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
