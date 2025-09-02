   Compartilhe este texto

Banda Sex Pistols cancela show no festival The Town por questões médicas

Por Folha de São Paulo

02/09/2025 18h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda britânica Sex Pistols cancelou o seu show previsto para o festival The Town, que aconteceria em São Paulo neste domingo (7). Segundo o G1, o vocalista Frank Carter não poderá viajar para o Brasil por conta de indicações médicas.

Por sua vez, o baterista e fundador da banda Paul Cook usou o seu perfil no Instagram para dizer que o guitarrista Steve Jones quebrou o pulso. A postagem afirma que as apresentações da banda programadas para a América do Sul e a América do Norte foram adiadas e serão remarcadas quando ele se recuperar.

Na programação do festival, o grupo será substituído pela banda Bad Religion, que veio ao Brasil na última edição do Primavera Sound organizada no país, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em 2023.

O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

