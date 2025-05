Bahrein vence Bienal de Veneza com projeto para calor extremo urbano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pavilhão do reino do Bahrein venceu o Leão de Ouro na 19ª Bienal de Arquitetura de Veneza, na manhã deste sábado (10). A proposta apresentada pelo pequeno país insular do Golfo Pérsico, "Onda de Calor", propõe soluções para temperaturas extremas em espaços públicos, usando técnicas tradicionais de resfriamento passivo.

A escolha do projeto, que evoca torres eólicas e pátios sombreados, foi feita pelo júri internacional da mostra, composto pelo curador suíço e presidente do comitê Hans Ulrich Obrist, a italiana Paola Antonelli e a sul-africana Mpho Matsipa. Coube ao trio avaliar os pavilhões nacionais e as propostas da mostra central da Bienal, intitulada "Intelligens. Natural. Artificial. Collective".

Segundo os designers vencedores, "a arquitetura deve enfrentar os desafios duplos de resiliência ambiental e sustentabilidade. A solução engenhosa pode ser implantada em espaços públicos e em locais onde as pessoas precisam viver e trabalhar ao ar livre em condições de calor extremo".

Menções honrosas foram concedidas a pavilhões nacionais. A Santa Sé foi premiada por "Ópera Aberta", instalação que transformará uma igreja desconsagrada em espaço de negociação simbólica e reparação material. A proposta é descrita como uma prática viva de cuidado coletivo, inspirada no livro "Obra Aberta", de Umberto Eco.

A Grã-Bretanha também recebeu o reconhecimento por um projeto que conecta arquitetura, reparações e geologia. "Geologia da Reparação Britânica" propõe uma reflexão crítica sobre extração colonial e degradação ambiental.

A instalação "Canal Café", assinada pelo coletivo Diller Scofidio + Renfro com parceiros, também levou o Leão de Ouro na mostra principal. O projeto imagina como a cidade de Veneza pode ser um laboratório sobre como viver na água, e propõe novas formas de ocupação pública.

O Leão de Prata ficou com a obra "Calculando Impérios", de Kate Crawford e Vladan Joler. A instalação é uma genealogia visual das estruturas de poder e tecnologia desde 1500, conectando colonialismo, militarização e infraestruturas digitais.

Na mostra, uma menção honrosa foi para "Urbanismo Alternativo", de Tosin Oshinowo, sobre os mercados autogeridos de Lagos, na Nigéria. O projeto documenta economias circulares e resilientes em contexto de informalidade, propondo novas abordagens dos mercados de processamento de resíduos da economia industrializada.

Já a outra menção foi para a "Capela dos Elefantes", do escritório de arquitetura Boonsem Premthada. Feita com tijolos de esterco de elefante, a construção propõe técnicas sustentáveis e reverencia a coexistência entre humanos e elefantes em uma província da Tailândia.

Os Leões de Ouro pelo conjunto da obra foram atribuídos à filósofa americana Donna Haraway e ao arquiteto e designer italiano Italo Rota (1953-2024). A decisão, na sede da Bienal de Veneza, no palácio Ca' Giustinian, foi aprovada pelo Conselho Diretor da Bienal, sob presidência de Pietrangelo Buttafuoco, com curadoria de Carlo Ratti.