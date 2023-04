Azeite brasileiro é eleito, pelo segundo ano, um dos dez melhores do mundo por concurso espanhol

O prêmio Evooleum é organizado há 20 anos pela editora espanhola Mercacei e pela Associação Espanhola de Municípios Olivais (Aemo). Seu guia anual, com versões em inglês e espanhol, reúne os cem melhores azeites extravirgens do mundo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O azeite brasileiro Sabiá, produzido em Santo Antônio do Pinhal (SP) e em Encruzilhada do Sul (RS), foi selecionado, pelo segundo ano consecutivo, como um dos dez melhores do mundo pelo concurso espanhol Evooleum.

