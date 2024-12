Avenida Paulista completa 133 anos com programação gratuita neste domingo (8)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inaugurada em 8 de dezembro de 1891 e considerada um cartão-postal da cidade, a avenida Paulista também é um importante corredor cultural, com sete instituições de diferentes vocações. Neste domingo (8), é possível celebrar o aniversário de 133 anos da via com atividades gratuitas.

A seguir, confira os destaques da programação.

*

CASA DAS ROSAS

O espaço, criado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo (1851-1928), conta com museu que foi reaberto em outubro de 2023, após processo de restauração. No aniversário da avenida, promove aulas abertas, às 11h e às 15h, que combinam movimentos aeróbicos com ritmos latinos, como salsa, mambo, merengue e reggaeton.

Av. Paulista, 37, Bela Vista, região central.

Jardim: ter. a dom., das 7h às 22h. Museu: ter. a dom., das 10h às 18h. Grátis

CENTRO CULTURAL FIESP

O edifício Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, sede da Fiesp, também abriga o Ciesp, o Senai-SP, o Sesi-SP e o Instituto Roberto Simonsen. No domingo, às 10h, propõe uma oficina com câmeras escuras, permitindo que os participantes explorem os arredores da região e comparem o passado e a atualidade com monóculos com fotos históricas. As senhas são distribuídas com uma hora de antecedência.

Av. Paulista, 1.313, Bela Vista, região central.

Ter. a dom., das 10h às 20h. Grátis

INSTITUTO MOREIRA SALLES

A mostra "Stefania Bril: Desobediência pelo Afeto" é dedicada aos 30 anos da obra da fotógrafa polonesa. Neste domingo, recebe oficinas (10h30 e 14h) que ensinam o público a criar moldes de estêncil e aplicar tinta. São 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada.

Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, região central.

Ter. a dom. e feriados, das 10h às 20h. Grátis.

ITAÚ CULTURAL

Oferece exposições permanentes e itinerantes, com acervo focado na história do Brasil. Lá, é possível tirar fotos na escadaria do Espaço Olavo Setubal, um dos cenários mais bonitos do espaço, cercada por desenhos de plantas e animais brasileiros. No domingo, às 14h, traz contação de histórias, da Cia Teatro InComum, com poemas, trava-línguas e adivinhações para crianças.

Av. Paulista, 149, Bela Vista, região central.

Ter. a sáb, das 11h às 20h; dom., das 11h às 19h. Grátis

JAPAN HOUSE

Sua mostra "Princípios Japoneses: Design e Recursos", que reúne formas de minimizar desperdício de recursos e materiais, fica em cartaz até maio de 2025. A agenda de aniversário (11h e 15h) tem oficinas de máscaras de papel com estêncil e colagem. Senhas são distribuídas 30 minutos antes.

Av. Paulista, 52, Bela Vista, região central.

Ter. a sex, das 10h às 18h; sáb., das 9h às 19h; dom. e feriados, das 9h às 18h. Grátis

MASP

No segundo andar da sede projetada por Lina Bo Bardi, a mostra de longa duração "Acervo em transformação" recebe obras dispostas em cavaletes de cristal. No dia 8, é possível visitar o museu gratuitamente reservando entradas por meio do site. Há também oficinas para confecção de minibonecas com palitos de fósforos, linhas e papéis, às 11h e às 15h.

Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, região central.

Ter, das 10h às 20h; qua. a dom., das 10h às 18h. Grátis às ter; outros dias: R$ 70 (inteira)

SESC AVENIDA PAULISTA

O visitante pode subir até o 17º andar para conhecer a vista do mirante, mas é preciso fazer agendamento prévio e cadastro pelo aplicativo. A atração especial do domingo é a dança do dragão de Nagasaki, às 14h e às 17h, realizada com um modelo confeccionado no Japão.

Av. Paulista, 119, Bela Vista, região central.

Ter. a sex., das 10h às 21h30; sáb., dom. e feriados, das 10h às 18h30. Grátis