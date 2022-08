Atriz de 'Zoey 101' diz que não se sentia segura na Nickelodeon

Ela revelou que teve de posar de biquíni para uma sessão fotográfica de teste e que foi encorajada a beber álcool por uma figura intimidadora a quem chama simplesmente de "o Criador". A série original de "iCarly" terminou em 2012, e "Sam & Cat" durou apenas uma temporada, 2013/2014; depois disso, revela McCurdy no livro, ela recusou uma oferta de US$ 300 mil (mais de R$ 1,5 milhão) em bonificação da Nickelodeon se ela concordasse em jamais falar publicamente de suas experiências na rede.

"Eu não me sentia segura perto de Dan Schneider enquanto trabalhava na Nickelodeon", disse ela sobre o criador da série e de clássicos como "iCarly" (2007-2012). "O que estamos vendo aqui é um monte de 'executivos profissionais' da Nickelodeon que não protegeram as crianças no set. As crianças na Nickelodeon não estavam seguras, pelo menos quando eu estava nela."

