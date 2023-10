'Assassinos da Lua das Flores', de Scorsese, e 'Trolls 3' estreiam nos cinemas de São Paulo

O longa é composto por sete contos diferentes que acompanham vidas de mulheres ao redor do mundo. Com oito mulheres assinando a direção, o filme concorreu ao Oscar de melhor canção Original deste ano com "Applause", de Diane Warren.

O novo longa dirigido por Martin Scorsese se baseia em assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920, assolando os membros da tribo Osage. A investigação do caso envolveu o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

Um avião 767 é sequestrado por terroristas com apenas 97 minutos até o combustível acabar. Para evitar que ele caia em algum local habitado, o diretor da agência nacional de segurança se prepara para derrubar o avião. A única chance de pousar com segurança passa a ser um agente disfarçado da Interpol que foi incorporado na cela terrorista.

